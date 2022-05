Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Eine Person bei Unfall verletzt

Werlte (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bahnhofstraße in Werlte zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 52-jährige Fahrer eines Lkw war gegen 15.15 Uhr auf der Bohrstraße in Richtung Hobelstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mercedes eines 83-Jährigen, der die Bahnhofstraße befuhr. Der Pkw-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

