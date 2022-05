POL-EL: Laar - Zeugen gesucht

Werlte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein derzeit zwecks Renovierung leerstehendes Wohnhaus am Sundernweg in Werlte eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Elektrogeräte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

