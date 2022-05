POL-EL: Meppen - SV Meppen gegen Eintracht Braunschweig, Informationen für Gästefans

Lathen (ots) - In der Nacht zum 01.Mai gegen 00.30 Uhr wurde in der Dünefehnstraße ein Glaselement einer Hauseingangstür zerstört. Der Täter, der zuvor noch an der Tür geklingelt hatte, flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

