Gerolstein (ots) - Am 26.04.2022 gegen 13:30 Uhr wurde die Polizeiwache Gerolstein über den Diebstahl eines Fahrzeugkennzeichens in Kenntnis gesetzt. Ein bisher unbekannter Täter hatte im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein ein zur Reservierung seines ihm zugeteilten Parkplatzes angebrachtes, nicht gestempeltes Kennzeichen entwendet. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern durften an die Polizeiwache ...

