HZA-BS: 3. März 2022: Tag des Artenschutzes / Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Braunschweig (ots) - Das Hauptzollamt Braunschweig ist ab sofort unter der neuen Rufnummer 0531 / 1291 - 0 zu erreichen. Auch die Durchwahlnummern der Belegschaft wurden verändert. Da es in der Umstellungsphase zu Beeinträchtigungen in der Erreichbarkeit kommen könnte, wird empfohlen sich vorrangig per E-Mail (Poststelle.HZA-Braunschweig@Zoll.Bund.de) an das Hauptzollamt Braunschweig zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

