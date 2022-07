POL-BN: Bad Honnef: Kriminalpolizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (07.07.2022) meldete die Feuerwehr der Bonner Polizei einen Brand an einem städtischen Spielhaus an der Mörikestraße in Bonn-Dransdorf. Zur Tatzeit gegen 00:30 Uhr soll es nach Zeugenangaben zunächst zum Brand eines Müllcontainers und eines Motorrollers gekommen sein, die unmittelbar an dem Spielhaus standen. Das Gebäude ...

