POL-DO: Zeugenaufruf: Fahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle in Lünen mit gestohlenem VW vor der Polizei

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0533 Die Kriminalpolizei warnt vor Kindern, die in der Dortmunder Innenstadt auf Taschendiebstähle in der Außengastronomie spezialisiert sind. Beispiele: Eine 64-jährige Frau saß am Dienstag (3.5.2022) um 14.45 Uhr im Außenbereich einer Bar am Westenhellweg. Ihre Tasche hing dabei an der Stuhllehne. In unmittelbarer Nähe spielten mehrere etwa 10- bis 11-jährige Kinder. Als die Frau ihr ...

mehr