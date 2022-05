Polizei Dortmund

POL-DO: Kneipenabend endet für zwei Männer (27, 41) aus Dortmund im Polizeigewahrsam

In einer Kneipe auf der Rheinischen Straße in Dortmund kam es am Samstagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Zeugen hatten die Polizei ursprünglich wegen einer Körperverletzung alarmiert. Ein 41-jähriger Dortmunder stritt sich ersten Erkenntnissen zufolge mit einem 47-Jährigen und würgte diesen im weiteren Verlauf des Streits.

Als der 41-Jährige durch die eintreffenden Polizeibeamten aus der Gaststätte gebracht wurde, kam es durch diesen bereits zu Widerstandshandlungen in und vor der Lokalität. Die 22-jährige Tochter des Beschuldigten versuchte im Anschluss ebenfalls, ihren Vater aus dem polizeilichen Gewahrsam zu befreien - ebenso wie auch deren Freund (27).

Durch entschiedenes Eingreifen und die verbale Androhung des DEIG konnte die Polizei die Situation allerdings schnell unter Kontrolle bringen. Der 27-Jährige sowie der 41-Jährige verbrachten die restliche Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Die Beteiligten erwarten jetzt unter anderem Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstand und versuchter Gefangenenbefreiung.

