Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Dortmund-Westerfilde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0528

Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Westerfilde ist am gestrigen Sonntag (8.5.) eine 71-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 49-jährige Dortmunderin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Westerfilder Straße in westliche Richtung. Als sie nach links in die Straße Im Odemsloh abbog, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache die dort in südliche Richtung fahrende 71-jährige Radfahrerin aus Dortmund und erfasste diese.

Durch den Zusammenstoß wurde die 71-Jährige schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell