Polizei Dortmund

POL-DO: Qualmender Motor, zerbrochene Felgen, abgerissene Fahrzeugteile: Raser lässt Schrotthaufen auf Phoenix-West zurück

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0526

Gegen einen Raser und "Poser" ermittelt die Dortmunder Polizei. Auf Phoenix-West driftete der zunächst noch unbekannte Fahrer am Freitag (6.5.2022) gegen 22.53 Uhr mit laut aufheulendem Motor mehrmals im Kreis - in unmittelbarer Nähe eines Streifenwagens der Polizei, die dort für Kontrollen unterwegs war.

Vollgas gab der Fahrer auch, als die Polizei unübersehbar Anhaltezeichen gab und dem flüchteten Fahrer des VW Golf folgte. Dabei erreichte der Golf auf der Hochofenstraße bis zu 100 km/h. Erlaubt sind 30 km/h. Der Unbekannte überholte dabei zwei Autos und raste über einen Zebrastreifen.

Am Kreisverkehr Hochofenstraße/Gildenstraße fuhr der Golf zurück in Richtung Phoenix-West, weiterhin verfolgt von der Polizei. Am Hochofenplatz verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, welches auf eine Wiese schleuderte. Der unbekannte Fahrkünstler und ein weiterer Insasse flüchteten. Zeugen beobachteten den schleudernden Golf und informierten die Polizei über die Fluchtrichtung der Fußgänger.

Zurück ließen sie ein Auto mit geplatztem Reifen, zerbrochenen Felgen, stark beschädigtem Unterboden, verzogener Frontschürzte, qualmendem Motor und abgerissenen Fahrzeugteilen. Die Polizei ließ den Schrotthaufen abschleppen und ermittelt jetzt, wer der Fahrer war. Das Auto gehört einem 22-Jährigen mit Wohnsitz in Werne.

Die Identität des Beifahrers steht fest - die Polizei konnte ihn stellen. Ob der Halter auch der Fahrer war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An einem Bordstein entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Sachschaden am Golf ist deutlich höher: er liegt geschätzt bei 15.000 Euro.

