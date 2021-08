Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Besitzer von Radlader bei verhindertem Diebstahlsversuch leicht verletzt

Engelskirchen (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte versucht, in Engelskirchen einen Radlader zu stehlen; der Eigentümer wurde auf den Diebstahl aufmerksam und konnte den Diebstahl verhindern, wurde bei einer Auseinandersetzung mit einem der Täter verletzt aber leicht verletzt.

Gegen 02.45 Uhr hatte ein Täter den Radlader im Bereich Engelskirchen-Feckelsberg gestartet und war damit in Richtung eines nahegelegenen Waldgebietes gefahren. Der Eigentümer des Radladers wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte seinen Radlader mit einem Fahrrad. Als der Täter dies mitbekam, ließ er den Radlader stehen und flüchtete zu Fuß.

Einige Zeit später kam ein blaugrauer Kastenwagen in der Größe eines Mercedes Sprinters in Richtung des Waldes gefahren, an dem ein Anhänger mit seitlichen Gittern angehängt war. Mit diesem sollte vermutlich der Radlader abtransportiert werden. Als der Eigentümer den Fahrer ansprach, kam es zu einer Auseinandersetzung, in dessen Rahmen der Fahrer des Kastenwagens den Geschädigten mit Reizstoff ansprühte, bevor er die Flucht antrat. An dem Kastenwagen ging bei der Auseinandersetzung mindestens eine Seitenscheibe zu Bruch.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell