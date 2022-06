Geldern-Kapellen (ots) - Im Zeitraum von Freitag (17.06.2022), 11:00 Uhr bis Freitag (24.06.2022), 15:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Sankt-Bernardin-Straße. Die Besitzer, die sich in besagtem Zeitraum in Urlaub befanden, fanden ihr Haus bei ihrer Rückkehr in durchwühltem Zustand vor. Die Täter hatten Bargeld und Schmuck entwendet und waren anschließend in unbekannte ...

