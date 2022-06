Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220612 - 0617 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Aus dem Main gezogen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein offensichtlich unter Rauschmitteln stehender 22-jähriger Mann stürzte am Sonntag, den 12. Juni 2022, gegen 03.15 Uhr, vor den Augen mehrerer Zeugen an der Nordseite des Holbeinsteges ohne Fremdeinwirkung in den Main. Zwei Passanten, 22 und 24 Jahre alt, sprangen in den Main. Es gelang ihnen, den 22-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen und an Land zu bringen. Der 24-Jährige schaffte es jedoch nicht mehr, aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen und konnte durch Polizeibeamte des 1. und des 3. Revieres mittels einer Rettungsleine aus dem Wasser gezogen werden. Der 22-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Polizeibeamten erstversorgt. Anschließend wurde er zur stationären Aufnahme verbracht.

