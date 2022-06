Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Küchenbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Küchenbrand

In einer Wohnung in der Weissacher Straße brannte am Mittwochabend eine Küche. Die örtliche Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr alarmiert und rückte mit vier Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften zum Löscheinsatz aus. Der Rettungsdienst befand sich mit zwei Teams vorsorglich vor Ort. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden. Ermittlungen ergaben, dass Öl in einer Pfanne Feuer fing, welches auf die gesamte Küche übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Burgstetten: Radfahrer übersehen

Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr von einem Grundstück auf die Neue Straße ein, ohne ausreichend auf den Durchgangsverkehr zu achten. In der Folge musste ein 25-jähriger vorfahrtsberechtigter Radfahrer bremsen, wobei er stürzte und gegen das Auto prallte. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Schaden.

Backnang: Unfallflucht

Ca. 6000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer am Dienstagabend. Der unbekannte Fahrzeugführer war in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr in der Seewiesenstraße gegen einen am Straßenrand parkenden Pkw BMW 420D gestoßen und flüchtete nach dem Vorfall. Wer den Unfall beobachtete oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend ereignete sich im Bruckwiesenweg eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren gegen den Kofferraum eines dort parkenden Mercedes und beschädigte diesen dabei erheblich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. In der Cannstatter Straße ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine weitere Unfallflucht. Dort stieß beim Einparken ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Mercedes des Typs CLA. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zur Klärung der Unfallfluchten nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 sachdienliche Hinweise entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 15 Uhr einen am Straßenrand in der Schwabstraße geparkten Mercedes. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15:50 Uhr die Waiblinger Straße. Dort wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er eine 23-jährige VW-Fahrerin welche auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt wartete. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro entstand.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr die Lange Straße und bog nach links in die Künkelinstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer 56-jährigen Jeep-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. An den Fahrzeugen entstand ca. 6000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell