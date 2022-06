POL-KLE: Kevelaer - Camper-Van mit dem Kennzeichen KLE-VO615 gestohlen

Kleve (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag (5. Juni 2022), 10:00 Uhr, zwei Motorroller entwendet, die im Innenhof eines Wohnhauses an der Triftstraße abgestellt waren. Ein Zeuge entdeckte einen der beiden Roller am Montag (6. Juni 2022) auf einer nahegelegenen Wiese. Das Kleinkraftrad wies diverse Beschädigungen an der Verkleidung und am Lenkradschloss auf und ließ sich nicht mehr ...

mehr