Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Zwei Personen schwer verletzt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Montag (6. Juni 2022) ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf der Straße Schravelen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Kevelaer wollte aus einer Grundstücksausfahrt eines Restaurants auf die Straße Schravelen in Richtung Winnekendonk einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls 31 Jahre alten Motorradfahrer aus Neukirchen-Vluyn, der in Richtung Kevelaer unterwegs war. Bei der Kollision riss das Motorrad in zwei Teile, der Fahrer wurde durch die Luft geschleudert. Er erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Auch der Autofahrer wurde schwer verletzt, beide Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (cs)

