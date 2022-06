Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Rollerfahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag (5. Juni 2022) ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Gruftstraße. Der Jugendliche aus Bedburg-Hau war gegen 22:50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Tiergartenstraße unterwegs. Als ein vor ihm fahrender PKW nach rechts in die Heldstraße abbiegen wollte und abbremste, kollidierte der Rollerfahrer mit dem Heck des Autos. Der 17-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer - ein 29-Jähriger aus Kleve - blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell