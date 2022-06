Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Autofahrerin schwer verletzt

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Am Sonntag (5. Juni 2022) ereignete sich auf der B67 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Reeserin schwere Verletzungen erlitt. Die 47-Jährige war in ihrem Chevrolet auf der B67 in Richtung Rees unterwegs als sie zwischen den Ausfahrten Appeldorn und Hönnepel auf regennasser Fahrbahn aus bisher unklarer Ursache ins Schleudern geriet. Der PKW kam von der Straße ab, fuhr in eine Böschung, kollidierte mit zwei Straßenbäumen und überschlug sich. Zum Schluss blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Nach Angaben von Zeugen gelang es der Frau zwar, eigenständig aus dem Auto zu steigen. Dennoch musste ein Rettungswagen sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik bringen. Die B67 war während der Unfallaufnahme kurzeitig in beide Richtungen gesperrt. (cs)

