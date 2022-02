Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aktualisierung zur Vermisstenfahndung nach 13-Jährigem - der Junge wurde wohlbehalten aufgefunden #polsiwi

Siegen / Wuppertal (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein berichtete in den heutigen Abendstunden (24.02.2022) bereits über eine Fahndung nach einem vermissten 13-jährigen Jungen aus Siegen.

Pressemeldung hierzu siehe unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5156002

In diesem Sachverhalt gibt es eine gute Nachricht zu vermelden. Der 13-Jährige wurde durch die Bundespolizei in Wuppertal an einem dortigen Bahnhof wohlbehalten angetroffen. Die Mutter wird ihn von dort abholen. Bis zu deren Eintreffen wird der Junge durch das Wuppertaler Jugendamt betreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell