Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizei Siegen: Person leblos aufgefunden - #polsiwi

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots)

In Kreuztal-Ferndorf ist am Mühlenweg im Bereich des dortigen Bachs am Donnerstagmittag (24.02.2022) eine leblose Person aufgefunden worden.

Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die 25-Jährige, die seit dem 14. Februar vermisst wurde.

Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet, um die leblose Person zweifelsfrei zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion beantragt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell