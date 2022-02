Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Flüchtiger hatte einen Haftbefehl -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Sachbeschädigung konnte die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen.

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (24.02.2022, 01:20 Uhr) wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung in der Sohlbacher Straße gerufen. Dort hatten unbekannte Täter eine Fensterscheibe beschädigt und waren dann vom Tatort geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 31-Jähriger in Tatortnähe angetroffen werden. Als dieser die Polizei sah, flüchtete er zu Fuß. Die Beamten konnten ihn kurz darauf stellen.

Bei der weiteren Klärung stellte sich heraus, dass er bei der Sachbeschädigung lediglich Zeuge war. Allerdings ergab die Personenüberprüfung, dass er per Haftbefehl gesucht wurde, da er noch eine Freiheitstrafe wegen Diebstahls zu verbüßen hat. Zudem förderte die Durchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmittel zu Tage.

Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest, er wurde bereits heute zur Haftanstalt verbracht. Aufgrund des Drogenfundes wird ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

