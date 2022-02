Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Montagnachmittag (21.02.2022, 14:50 Uhr) hat ein Verkehrsunfall auf der Landstraße L 717 zwischen Bad Berleburg und Diedenshausen zu zwei Verletzten und hohem Sachschaden geführt.

Ein 59-jähriger Fahrer war mit seinem Sattelzug in Richtung Diedenshausen unterwegs. In einem Steigungsbereich kam er auf der winterglatten Fahrbahn der L 717 nicht weiter und hielt mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand an. Eine 55-jährige Frau, die mit einem Lieferwagen in Richtung Bad Berleburg fuhr, sah den Sattelzug und wollte den Fahrer fragen, ob er Hilfe benötigen würde. In diesem Moment kam ein 36-jähriger Fahrer eines 7,5t - LKW aus Richtung Diedenshausen an diese Stelle, erkannte die Situation erst spät und bremste stark ab. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der Gefällestrecke konnte er den LKW nicht rechtzeitig anhalten und prallte auf den vor ihm stehenden Lieferwagen auf. Von dort wurde der Klein-LKW abgewiesen und fuhr im weiteren Verlauf frontal gegen den Sattelauflieger.

Der Lieferwagen der 55-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß nach vorne geschoben und prallte seitlich gegen den Sattelzug. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt, ein 44-jähriger Beifahrer des Klein-LKW leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Den 36-jährigen Fahrer des 7,5-Tonners erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell