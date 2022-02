Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisstensuche in Hilchenbach-Dahlbruch geht weiter - #polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am Freitagvormittag (18.02.2022) ist die Suche nach der 25-jährigen Frau aus H.-Dahlbruch fortgesetzt worden. Da sich Anhaltspunkte für einen möglichen Aufenthalt der Vermissten im Bereich der Breitenbachtalsperre ergaben, konzentrierte die Polizei ihre Suche unter Einsatz von Tauchern auf die Talsperre. Auch dort erlangten die Einsatzkräfte trotz mehrstündiger, intensiver Suche keine weiteren Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau. Nach tagelanger Suche eines massiven Aufgebots an Einsatzkräften und -mitteln, das weitläufige Landschaftsareale und die Breitenbachtalsperre umfasste, reduzieren sich derzeit die möglichen Suchmaßnahmen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen weiter, so dass die Suche bei neuen Hinweisen fortgeführt werden kann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell