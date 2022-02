Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sturmtief "Ylenia" sorgte für zahlreiche Einsätze im Kreisgebiet #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am Mittwochabend (16.02.2022) gegen 22:15 Uhr, ist fast pünktlich zum vorhergesagten Beginn des Sturmes, die Einsatzleitstelle der Kreispolizeibehörde Siegen- Wittgenstein über die erste Gefahrenstelle auf der HTS informiert worden. Ein größeres Schild lag auf der Fahrbahn. Über Nacht kamen zahlreiche Einsätze hinzu. Insgesamt erhielt die Polizei Kenntnis von 39 Gefahrenstellen, die im Zusammenhang mit dem Sturmtief standen. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. In Burbach flog ein Trampolin über die Langenwaldstraße. Neben Fahrzeugen, die von Bäumen getroffen wurden, stürzten in Heiligenborn gleich drei Bäume auf ein Haus, welches im Anschluss nicht mehr bewohnbar war. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Aufgrund der umgestürzten Bäume kam es zu zahlreichen kurzfristigen oder auch länger anhaltenden Straßensperrungen. Da die Unwetterlage noch anhält und das nächste Sturmtief bereits im Anmarsch ist, ist weiterhin Vorsicht geboten! Unsere Empfehlung: Achten Sie auf die Warnhinweise in den Medien.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell