Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 25-Jährige weiterhin vermisst - aktuelle Informationen - #polsiwi

Hilchenbach (OT Dahlbruch) (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (16.02.2022) die Suchmaßnahmen nach der vermissten 25-Jährigen im Bereich Hilchenbach-Dahlbruch fortgesetzt. Wie bereits am Dienstag kamen dabei unter anderem eine Drohne und Spürhunde zum Einsatz. Unterstützt wurde die Kreispolizeibehörde durch Fremdkräfte. Ein Hubschrauber der Bundespolizei beteiligte sich ebenfalls am Einsatz.

Die junge Frau befindet sich zurzeit in einem akuten psychischen Ausnahmezustand, wodurch eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Sie konnte trotz intensiver Suche und Ermittlungen bis in die Abendstunden nicht gefunden werden. Stattdessen fanden Einsatzkräfte das Handy sowie die mutmaßliche Oberbekleidung der Frau. Weitere Hinweise ergaben sich nicht.

Die eingegangenen Anrufe auf dem Hinweistelefon führten ebenfalls nicht zum Erfolg. Am morgigen Donnerstag wird die Suche bei Tageslicht wieder intensiviert aufgenommen.

Die Polizei bittet daher weiterhin dringend um sachdienliche Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell