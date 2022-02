Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kaminofen explodiert- 21-Jährige verletzte sich leicht #polsiwi

Siegen- Eisern (ots)

Am Dienstagabend (15.02.2022) ist es um 23:00 Uhr in der Bergfriederstraße in Eisern zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Der im Wohnzimmer befindliche Ofen explodierte. In Inneren konnte ein ca. 2 cm großes Munitionsteil aufgefunden werden. Dieses war vermutlich in einem Holzscheit verwachsen. Durch die zerborstenen Scheiben des Kamins verletzte sich eine 21-Jährige leicht. Die Munition wurde noch in der Nacht vom Kampfmittelräumdienst beseitigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell