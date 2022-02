Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 61-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt #polsiwi

Siegen- Weidenau (ots)

Am Dienstagmittag (15.02.2022) ist es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Siegstraße/ Engsbachstraße in Weidenau gekommen. Ein 29-jähriger Ford-Fahrer missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt einer 61-jährgen Mazda- Fahrerin. Die 61-Jährige war auf der Siegstraße in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Der 29-Jährige wollte von der Engsbachstraße nach links auf die Siegstraße abbiegen. Ersten Erkenntnissen nach übersah er die Mazda- Fahrerin, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 61-jährige verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 15000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Siegstraße vollständig gesperrt. Gegen den 29-Jährigen ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat wegen einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

