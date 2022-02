Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand verursacht hohen Sachschaden #polsiwi

Neunkirchen- Struthütten (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16.02.2022) ist es zu einem Brand in der Tannenstraße in Struthütten gekommen. Betroffen waren Mülltonnen, ein Holzstapel, die Garage und ein angrenzender Balkon. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen fünfstelligen Betrag. Die Siegener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell