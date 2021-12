Polizei Dortmund

POL-DO: Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 1417: Richtungsfahrbahnen der Unfallbeteiligten korrigiert

Dortmund (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 1417 ist ein Fehler aufgetreten. Der 53-jährige Lkw-Fahrer befuhr vom Kreisverkehr Krombacher Höhe kommend die B 54 in Richtung A 4. Der Pkw-Fahrer kam ihm aus Richtung der Autobahn entgegen, war somit in Fahrtrichtung Krombach unterwegs.

Wir bitten dies zu entschuldigen und haben den Sachverhalt auch in der Ursprungsmeldung angepasst.

