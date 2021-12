Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Mädchen nach Unfallflucht in Huckarde

Dortmund

Lfd. Nr.: 1421

Am 17. Dezember hat sich an der Parsevalstraße in Dortmund-Huckarde eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht nun ein unfallbeteiligtes Mädchen.

Laut ersten eigenen Angaben war ein 24-jähriger Dortmunder mit seinem Auto gegen 18.55 Uhr auf der Erpinghofstraße unterwegs. Von dieser bog er in die Parsevalstraße ein und fuhr an einem Bus vorbei, der am rechten Fahrbahnrand hielt. In Höhe der Fahrzeugfront des Busses trat plötzlich ein Mädchen auf die Straße. Trotz einer Vollbremsung touchierte der Pkw des Dortmunders das Kind. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Mädchen, die sagte, dass alles okay sei, sich entschuldigte und den Unfallort verließ.

Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem Bus um die Linie 469 gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere nach dem Mädchen. Haben Sie den Unfall beobachtet und/oder hat Ihnen Ihr Kind zu Hause von einem Zusammenstoß berichtet? Ist das Mädchen zuvor womöglich Fahrgast im Bus gewesen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Huckarde unter 0231/132-2121.

