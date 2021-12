Polizei Dortmund

POL-DO: Frontalzusammenstoß auf der B 54 N bei Krombach - Autofahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß ist am Mittwochvormittag (29. Dezember) ein Autofahrer schwer verletzt worden. In Höhe der Anschlussstelle Krombach Zubringer war die B 54 N bis zum späten Nachmittag voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus der Slowakei um 9.59 Uhr auf der B 54 N in Richtung Krombach unterwegs. Eigenen Angaben zufolge kam ihm in Höhe der Anschlussstelle ein Pkw entgegen, der in Richtung Siegen fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Gefahrguttransporter zusammen.

Der 60-Jährige aus Olpe wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Rettungswagen brachten ihn sowie den leicht verletzten Lkw-Fahrer in Krankenhäuser.

Durch den Zusammenstoß rutschte der Sattelzug in den Grünstreifen. Dieselkraftstoff trat aus, woraufhin die Untere Wasserbehörde vor Ort erschien. Das Gefahrgut - zwei laugen- und säurehaltige Stoffe - drang hingegen nicht aus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen waren beide Richtungsfahrbahnen bis etwa 16.50 Uhr komplett gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

