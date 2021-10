Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Drei Unfälle auf der B70

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es auf der B70 bei Papenburg zu mehreren Verkehrsunfällen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Ein 39-Jähriger war in seinem Volvo gegen 16.20 Uhr in Richtung Dörpen unterwegs. Als eine vor ihm fahrende 21-Jährige ihren Renault verkehrsbedingt abbremste, erkannte der Volvo-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Die junge Frau sowie ihre 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B70 zeitweise voll gesperrt. Dadurch bildete sich ein etwa zwei Kilometer langer Stau. Ein 19-Jähriger erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den vor ihm abbremsenden VW einer 50-Jährigen aus. Die Frau, ihre 13- und neunjährigen Mitfahrerinnen sowie der Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich kurze Zeit später. Auch ein 52-Jähriger erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Fiat eines 42-Jährigen auf. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen VW geschoben. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell