POL-KA: (KA) Kronau - Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Kronau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung in Kronau, als eine 89-jährige Opel-Fahrerin einen bevorrechtigten 73-jährigen Radfahrer nicht beachtete.

Die Frau fuhr gegen 15:55 Uhr auf der Wagnerstraße und überquerte die Kreuzung mit der Beethovenstraße. Hierbei missachtete sie den von rechts kommenden Fahrradfahrer, der in der Folge gegen den Bordstein stieß, dadurch gegen den Pkw prallte und vom Fahrrad stürzte.

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand bei dem Verkehrsunfall kein nennenswerter Sachschaden.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

