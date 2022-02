Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte zerkratzen mehrere PKW -#polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (23.02.2002) haben ein oder mehrere Unbekannte auf einem Parkplatz in Dreis-Tiefenbach mehrere PKW beschädigt.

Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz an der Kreuztaler Straße, der zur dortigen Kirche gehört. Der Tatzeitraum liegt zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr. In dieser Zeit wurden vier PKW an Motorhaube bzw. Kofferraumdeckel / Heckschürze mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Schäden dürften im vierstelligen Bereich liegen.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat bittet Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell