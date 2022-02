Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisstenfahndung - Siegener Polizei sucht nach 13-Jährigem mit geistigen Beeinträchtigungen -#polsiwi

Siegen (ots)

Die Polizei in Siegen erhielt heute Mittag Kenntnis über einen vermissten 13-jährigen Jungen, der unbemerkt in den Morgenstunden des heutigen Tages (Do., 24.02.2022, zwischen 05:00 - 07:30 Uhr) das Elternhaus im Bereich der Siegener Ypernstraße verließ.

Der 13-Jährige hat geistige Beeinträchtigungen und befindet sich auf dem Entwicklungsstand eines Sechsjährigen. Er ist nicht im Besitz eines Mobiltelefons, führt kein Bargeld und keine Ausweisdokumente mit sich, die auf seine Identität schließen lassen könnten. Nach bisherigem Kenntnisstand soll er Kontakt zu Fremden meiden. In der Vergangenheit war er bereits einmal abgängig. In diesem Fall nutzte er den Zug und wurde in Wuppertal aufgegriffen. Es gibt keine Hinweise auf mögliche Anlaufstellen.

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden:

- 13 Jahre alt - 172cm groß - Schlanke (schwächlich wirkende) Figur - Auffällige dunkelblaue, gestreifte Wollmütze mit orangem Monster auf Vorderseite - Dunkelblaue Jacke mit Kapuze, sichtbar beschmutzt - Möglicherweise blaues Langarmshirt mit Aufdruck - Schwarze Jeans - Schwarze Turnschuhe, sichtbar beschmutzt - Vermutlich führt er eine graue Umhängetasche mit

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 mitzuteilen.

Ein Foto des 13-Jährigen ist im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link aufrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/74795

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell