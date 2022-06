Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Rohbau

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen (6. Juni 2022) durch eine aufgehebelte Tür in einen Rohbau auf einem Gehöft am Bleicksweg eingedrungen. Sie entwendeten eine Bohrmaschine, ein Schweißgerät, diverse Spraydosen sowie Kupferkabel und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

