Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach bislang unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16:40 Uhr im Bereich der Bundesstraße 296 und der Kreisstraße 1036 in Herrenberg ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 49-jähriger Dacia-Lenker befuhr die Kreisstraße 1036 von Gültstein kommend in Richtung der Bundesstraße 296 und bog im Einmündungsbereich zur Bundesstraße nach links in Richtung Herrenberg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat einer 18-Jährigen, die aus Richtung Herrenberg kommend in den Einmündungsbereich einfuhr. Beide Unfallbeteiligte gaben an, bei "grün" in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Der 49 Jahre alte Mann sowie dessen gleichaltrige Beifahrerin und auch die 18-jährige Frau erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0711 6869-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell