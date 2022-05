Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Unfallflucht im Lembergweg - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag gegen 14:25 Uhr einen auf dem Parkplatz der Lemberghalle in Affalterbach geparkten Mercedes. Der unbekannte Verursacher, der mutmaßlich einen silberfarbenen VW mit LB-Kennzeichen lenkte, stieß beim Rangieren aus einer Parklücke gegen den links neben ihn geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, macht sich der Unbekannte aus dem Staub. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 40 bis 50-Jährigen handeln, zudem soll eine blonde Frau als Beifahrerin in dem VW gesessen haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell