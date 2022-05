Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer kollidierte am Samstagabend auf der Herrenberger Straße in Böblingen mit der Mercedes A-Klasse eines 39-Jährigen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der 39-Jährige war gegen 22:30 Uhr auf der Herrenberger Straße in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs und fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr der unbekannte Mercedes-Lenker auf der Abbiegespur zur Poststraße, als er unvermittelt nach rechts lenkte und hierbei die A-Klasse des 39-Jährigen touchierte. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee, nachdem er zudem eine rot zeigende Ampel missachtet hatte. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen älteren, grauen Mercedes gehandelt haben. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können.

