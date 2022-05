Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff in der Nacht zum Sonntag eine 58 Jahre alte Besucherin des Münchinger Stadtfestes "Hoba Fäschd" an. Als die Frau gegen 01.30 Uhr alleine von der Straße "Am Spitalhof" zurück in Richtung des Festbetriebs ging, wurde sie von einem noch unbekannten Täter attackiert. Der Mann drückte sie gegen eine Mauer und küsste sie gegen ihren Willen auf den Mund. Da sich die 58-Jährige tatkräftig wehrte und den Unbekannten anschrie, ergriff er die Flucht in Richtung Hauptstraße oder Pflugfelder Straße. Der Täter wurde als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine lange Hose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

