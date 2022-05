POL-LB: Böblingen - Dagersheim: Unfallflucht in der Goethestraße

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 26.500 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 05.10 Uhr in der Ziegelstraße in Sindelfingen ereignete. Vermutlich da er übermüdet war, gelang es einem 18-Jährigen Mercedes-Fahrer nicht mehr, den PKW sicher zu führen. In der Folge kam er auf seiner Fahrt in Richtung der Wurmbergstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ...

mehr