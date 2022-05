Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 28-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven 28 Jahre alten Mann bekamen es Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen in der Nacht zum Sonntag zu tun. Die Beamten wurden während einer Streifenfahrt gegen 02:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen von Passanten auf eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau aufmerksam gemacht. Der 28-Jährige soll eine 30-Jährige geschlagen und sich anschließend davongemacht haben. Die Frau wurden leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter befand sich noch in Sichtweite und wurde von den Polizisten kontrolliert. Hierbei weigerte er sich, seine Personalien anzugeben und versuchte zu flüchten. Daran konnte durch Festhalten gehindert werden. Da der 28-Jährige sich weiterhin gegen die Maßnahmen sperrte, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Während der Durchsuchung nach Ausweispapieren leistete der Mann plötzlich erheblichen Widerstand. Die Beamten mussten ihn aufgrund dessen zu Boden bringen, wobei er verletzt wurde. Auch einer ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst widersetzte er sich. Da der 28-Jährige sich weiterhin aggressiv verhielt und die Polizeibeamten fortgesetzt beleidigte, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

