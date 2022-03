Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine Kindertagesstätte in einem Mainzer Stadtteil eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster zum Hof gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die Tagesstätte wurde komplett durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Vorhandene Spuren wurden gesichert, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell