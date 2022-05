Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim und Steinheim an der Murr-Höpfigheim: Milchautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannter Täter betrat am Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr eine auf einer Hofanlage im Stürzweg in Heutingsheim als Verkaufsraum genutzte Holzhütte und brachen einen darin befindlichen Milchautomaten auf. Im Verkaufsraum, welcher für die Kundschaft zu jeder Tag- und Nachtzeit frei zugänglich ist, hebelte der Täter den aufgestellten Automaten auf und entwendete die darin befindliche Geldkassette. Am Automaten richtete er einen Sachschaden von rund 350 Euro an, zudem erbeutete er rund 150 Euro in bar. Der unbekannte Täter dürfte 20 bis 30 Jahre alt sein, ist zirka 180 cm groß, trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke Adidas sowie eine Umhängetasche der Marke Lacoste sowie eine blaue Jeans. Zeugen hierzu melden sich bitte beim Polizeiposten Freiberg am Neckar unter Tel. 07141 64378-0. In derselben Nacht wurde ein weiterer baugleicher Milchautomat beim Häslachhof in Höpfigheim aufgebrochen. Die Täter hebelten auch hier den Automaten auf und erbeuteten rund 50 Euro Münzgeld. In beiden Fällen könnte ein Tatzusammenhang bestehen. Das Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, sucht ebenfalls Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell