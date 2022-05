Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuer in Wohn- und Geschäftshaus an der Kölner Straße - Ermittlungen zur Brandursache

Dormagen (ots)

Am Montagvormittag (02.05.), gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Kölner Straße. Das Feuer war in einem Restaurant im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Flammen hatten sich danach rasch auf die darüber liegenden Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss ausgebreitet. Alle betroffenen Personen konnten das Haus selbstständig verlassen. Einen Mann aus dem Nachbarhaus brachten Feuerwehrleute ins Freie.

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde schwer beschädigt und ist, ebenso wie die Wohnung eines Nachbarhauses, derzeit unbewohnbar.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war ein Lüftungsschacht in Brand geraten. Das Objekt wurde nach den Löscharbeiten durch Einsatzkräfte der Polizei zur genauen Brandursachenermittlung beschlagnahmt und versiegelt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei am heutigen Vormittag (03.05.) stützten die Annahme, dass sich Fett- und Ölrückstände in einer Abluftanlage entzündet hatten. Die Experten für Branddelikte prüfen im weiteren Verfahren, ob ein Unglücksfall oder fahrlässiges Handeln ursächlich ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell