Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Roller gestohlen, Rasen auf Sportplatz beschädigt

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag (5. Juni 2022), 10:00 Uhr, zwei Motorroller entwendet, die im Innenhof eines Wohnhauses an der Triftstraße abgestellt waren. Ein Zeuge entdeckte einen der beiden Roller am Montag (6. Juni 2022) auf einer nahegelegenen Wiese. Das Kleinkraftrad wies diverse Beschädigungen an der Verkleidung und am Lenkradschloss auf und ließ sich nicht mehr starten. Der zweite Roller - ein rotes Modell der Marke Piaggio - wurde von den unbekannten Tätern vermutlich in Warbeyen für groben Unfug genutzt: Ein Zeuge entdeckte am Sonntagvormittag Reifenspuren auf der Rasenfläche eines Sportplatzes an der Straße Duvenpoll. Der Rasen erlitt durch die "Spritztour" einen Schaden. In einem benachbarten Feld lagen Teile des zweiten, an der Triftstraße entwendeten Motorrollers. Auch in einem Vorgarten auf der Jungfernstraße in der Nähe des Sportplatzes waren Reifenspuren zu erkennen. Auf dem Gelände des gegenüberliegenden Gemeindezentrums lagen zudem Teile des Spiegels und vom Scheinwerfer des entwendeten Rollers.

Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder der Sachbeschädigung auf dem Sportplatz machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell