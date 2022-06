Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch im Urlaub

Geldern-Kapellen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (17.06.2022), 11:00 Uhr bis Freitag (24.06.2022), 15:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Sankt-Bernardin-Straße. Die Besitzer, die sich in besagtem Zeitraum in Urlaub befanden, fanden ihr Haus bei ihrer Rückkehr in durchwühltem Zustand vor. Die Täter hatten Bargeld und Schmuck entwendet und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.

Tipps zur Einbruchssicherung Ihres Hauses, insbesondere während der Urlaubszeit erhalten Sie kostenfrei bei unseren Einbruchschutzberatern unter 02821 504 1971 oder -1972. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell