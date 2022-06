Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

Grauer Mercedes beschädigt

Goch (ots)

Am Freitag (24. Juni 2022) zwischen 06:15 Uhr und 06:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Brückenstraße in Höhe der Feldstraße einen dort abgestellten, grauen Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An der rechten, vorderen Beifahrertür wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

