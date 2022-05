Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220523.6 Karolinenkoog: Tödlicher Verkehrsunfall

Karolinenkoog (ots)

Sonntagmittag hat sich in Karolinenkoog ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Einer der insgesamt fünf verletzten Insassen erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 81-Jähriger gegen 11.30 Uhr in Begleitung seiner 77-jährigen Ehefrau in einem Mercedes auf der Lundener Straße in Richtung Koogstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Koogstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Ford Transits und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge schleudern nach dem Zusammenstoß in einen Graben und überschlugen sich. Der Unfallverursacher und seine Begleiterin kamen nach ihrer Bergung durch die Feuerwehr schwer verletzt in ein Krankenhaus. Noch am Nachmittag verstarb der Mann, für seine Frau bestand Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte die drei Insassen des Transporters mit schweren und leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik.

An den Unfallwagen entstand Totalschaden, zur Unfallaufnahme war ein Gutachter der Dekra eingesetzt. Um 14.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder uneingeschränkt befahrbar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell