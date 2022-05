POL-IZ: 220523.3 Burg: Auto erfasst Kind

Heide (ots) - Nach der Schlägerei in der Heider Marktpassage am 13. Mai 2022 ist der 20-jährige Geschädigte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen im Heider Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, tatverdächtig ist ein 65-Jähriger aus dem Heider Umland. Merle Neufeld Rückfragen ...

mehr